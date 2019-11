Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana života

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zachránili muže, který stál za zábradlím na balkóně a chtěl létat.

V pátek před jednadvacátou hodinou večer vyjížděl velitel policie a policisté z pohotovostní motorizované jednotky do Slovenské ulice v Praze 2, kde muž stál za zábradlím na balkóně a chtěl létat. Na místě se již nacházeli hasiči, kteří policistům sdělili, že není možné pod balkón umístit záchytnou matraci, jelikož je situován do vnitrobloku. „Pejáci“ se proto vydali za mužem do jeho bytu, který se nacházel ve třetím nadzemním podlaží.

Po příchodu na balkón zjistili, že muž hovoří anglicky a i přes jazykovou bariéru s ním navázali komunikaci. Vzhledem k tomu, že muž byl stále více malátný a vypadalo to, že chce spáchat sebevraždu, museli policisté jednat rychle. Vše umocnilo navíc jeho tvrzení, že chce létat, tak se „pejáci“ rozhodli, že ho pod záminkou nabídnutí cigarety přetáhnou přes zábradlí. To se jim taky povedlo a muže tak dostali do bezpečí, čímž mu zachránili život.

Následným šetřením policisté zjistili, že muž ještě předtím spolykal utlumovací tablety, které zapil alkoholem. Zachráněného muže předali do lékařské péče a za doprovodu policie převezli do psychiatrické léčebny, kde byl hospitalizován.

pprap. Mgr. Violeta Siřišťová – 7.11.2019

