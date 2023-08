Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana ženy z Trojského mostu

Třiapadesátiletá žena chtěla včera večer skočit z Trojského mostu a spáchat sebevraždu. Policejním vyjednavačům se podařilo neštěstí zabránit.

Včera, krátce po deváté hodině večer, přijal operační důstojník na lince 158 oznámení, dle kterého stál za zábradlím na Trojském mostě člověk, a vypadalo to, že chce skočit dolů. Na místo okamžitě přijelo několik hlídek pohotovostní motorizované jednotky včetně velitele policie, který se snažil se ženou navázat krizovou komunikaci. Ta však na policisty nijak nereagovala a proto byla na místo vyslána policejní vyjednavačka, které se podařilo po několika minutách zahájit krizové vyjednávání. Zoufalá žena jí pomaličku sdělila, co ji trápí, ale i přes veškerou snahu, stále odmítala od činu upustit a hrozilo, že skočí dolů. Na místo mezitím přijely všechny složky IZS, které zabezpečily okolí a policisté z poříčního oddělení společně s potápěči hasičů, byli připraveni pod mostem, aby případnou tonoucí ženu mohli okamžitě vytáhnout z vody ven. Přibližně po hodinovém vyjednávání přijel na místo i druhý vyjednavač a snažil se s kolegyní najít správnou cestu ke šťastnému konci. Po více než dvou a půl hodinách se žena uklidnila natolik, že souhlasila s pomocí a opatrně za asistence vyjednavačů a policistů, přelezla zpět do bezpečného prostoru. Tam si ji okamžitě převzali zdravotníci, kteří ji převezli do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Díky perfektní práci policejních vyjednavačů a skvělé spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému tak tříhodinový zásah na mostě měl dobrý konec.

por. Bc. Richard Hrdina - 17. srpna 2023

