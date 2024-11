Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana ženy ve Zbraslavi

Policisté zasahovali na ubytovně ve Zbraslavi, kde v jednom z bytů zkolabovala starší žena. Do své péče si ji následně převzali záchranáři.

V sobotu 16. listopadu hodinu po půlnoci zasahovali policisté z Místního oddělení Radotín společně se záchranáři na jedné z ubytoven na Zbraslavi. Důvodem byl telefonát oznamovatelky, která uvedla, že zevnitř bytu, kde bydlí starší žena, jsou slyšet chrčivé zvuky. Doplnila, že na klepání ani bouchání nikdo neodpovídá, nikdo neotvírá, a proto mají o ženu strach. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že jsou klíče zevnitř bytu a hlavně, že zvuky ustaly. Nezbylo jim nic jiného než se do bytu dostat násilím a ženě poskytnout neodkladnou pomoc. Po vykopnutí dveří za nimi nalezli na podlaze bezvládné lidské tělo, ale naštěstí byla dvaašedesátiletá žena při životě. Hlídka poskytla ženě potřebný komfort, a to až do příjezdu záchranářů, kteří si ji převzali své péče. Poté byla žena odvezena do nemocnice k dalšímu vyšetření.

por. Mgr. Jan Rybanský - 26. listopad 2024

Související dokumenty záchrana.mp4

Velikost souboru: 81,1 MB / formát MP4

