Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Záchrana tonoucího mladíka v krytém bazénu

MŘ Ostrava - Tři muži převzali za záchranu lidského života převzali ocenění.

Silný zážitek jistě zůstane v srdci třem mužům, o kterých s jistotou můžeme říci, že se jedná o hrdiny dne. Měl to být den jako každý jiný, sportovně strávené odpoledne v krytém bazénu v Ostravě.

Tři muže, civilistu Vladimíra Tomčáka, policistu nprap. Tomáše Zevela a strážníka Městské policie Ostrava Petra Komoně spojuje záchrana lidského života, a tím se jejich osudy spojily. Každý z nich má zásluhu na tom, že téměř 20letý mladík, který se následkem možných zdravotních komplikacích topil, vyvázl bez následků.

Byla sobota 23. března 2024 kolem půl třetí odpoledne, kdy právě Vladimír přišel do bazénu, který navštěvuje pravidelně. Už z počátku ho upoutal mladík, který byl ve vodě v hloubce 1,2 metrů, a jeho tělo bylo téměř u dna. V první chvíli to však vypadalo, že se potápí, a to také možná právě díky trysce, která zapříčinila pohyb rukou. I přesto, že to tak mohlo být, nepřestal mu věnovat svou pozornost. Připadalo mu zvláštní, že pod vodou vydrží tak dlouho, a proto nic neponechal náhodě a skočil za ním do vody. V tu chvíli zjistil, že se topí a okamžitě ho začal vynášet na břeh. Během okamžiku mu přišli na pomoc další dva muži, Tomáš a Petr. Zde se ukázala profesionalita a ani vteřina zaváhání. Na břehu začali mladíka, který nejevil známky života, okamžitě oživovat. K tomu se také přidal i jeden z plavčíků a další zavolal záchrannou službu. Muži se mezi sebou střídali v masáži srdce a umělém dýcháním. To trvalo zhruba 10 minut, kdy se podařilo mladíkovy životní funkce ještě před příjezdem záchranářů obnovit.

Dnes můžeme říci, že student je již v pořádku a zpátky si užívá běžného života. Nebýt však těchto hrdinů, mohl jeho život v tak mladém věku zbytečně vyhasnout.

Proto všem třem mužům, kteří se spolupodíleli na záchraně lidského života, patří velké poděkování a dnešního dne 30. dubna 2024 v dopoledních hodinách převzali z rukou pana primátora Mgr. Jana Dohnala, ředitele Městského ředitelství policie Ostrava plk. Ing. Antonína Řezníčka a ředitele Městské policie Ostrava Ing. Miroslava Plačka jednotlivá ocenění za záchranu života společně s věcnými dary.

Ředitel plk. Ing. Antonín Řezníček udělil „medaili ředitele Městského ředitelství police Ostrava nprap. Tomáši Zevelovi za významný skutek, při kterém byla projevena odvaha a statečnost a předání umocnil slovy: „Jsem rád, že právě kolega Tomáš Zevel slouží v řadách ostravských policistů. Svým jednáním dokázal profesionalitu. Nezaváhal poskytnout první pomoc a podílet se na záchraně života mladého muže. Jsem na Tomáše hrdý. Může být vzorem nejen pro naše kolegy.“

Všem třem zachráncům se také dostalo poděkování od rodiny mladíka: „Opravdu z celého srdce děkujeme, že jste nám zachránili syna. Nikdy vám to nezapomeneme“, toto byly slova rodinných příslušníků téměř 20letého muže.

dne 30. dubna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

Foto zdroj: Magistrát města Ostrava

