Záchrana přišla na poslední chvíli

BRNO VENKOV: Nemohoucí senior strávil ve vaně dva dlouhé dny.

V Tišnově přijali policisté v úterý večer velmi naléhavé oznámení. Volání o pomoc ze sousedního bytu totiž zaslechl bystrý třicetiletý soused. Po bleskovém příjezdu na místo zareagovala hlídka nadmíru profesionálně. Když dvaaosmdesátiletý důchodce nereagoval na bouchání a neotvíral dveře, vnikli dovnitř policisté násilím. Okamžitě začali prohledávat byt. Nemohoucího seniora našli bezmocně ležícího ve vaně. Záhy se však ukázalo, že muž má poměrně tuhý kořínek. Ve vaně totiž strávil celé dva dny, a to poté, co se mu v koupelně udělalo nevolno a sesunul se do ní. Zesláblého seniora si tak nakonec převzali záchranáři, kteří jej převezli do nemocnice.

Jen o pár týdnů dříve pomoc potřebovala i jednasedmdesátiletá důchodkyně. Ta ve svém bytě upadla a bez cizí pomoci nebyla schopna vstát. Tentokrát se vše obešlo bez násilí, do bytu totiž tišnovští policisté vnikli přes otevřený balkón a zesláblé důchodkyni rychle pomohli.

Na těchto případech se ukazuje, že starší, nemohoucí nebo nemocní lidé vyžadují naši neustálou péči a pomoc. Zejména ve vážných situacích nebo při zdravotních potížích. Určitý dozor tak nad nimi mohou leckdy převzít i nejrůznější tísňová zařízení, která v případě nenadálých požití urychleně přivolají potřebnou pomoc.

por. Bc. Petr Vala, 23. října 2020.

