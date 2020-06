Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záchrana lidského života na Slovensku

Jihočeský kraj - Díky perfektní práci a spolupráci s kolegy na Slovensku se podařilo zachránit život muže.

V pondělí po osmé hodině večer přijal operační důstojník na lince 158 oznámení od muže, který se prostřednictvím her na internetu seznámil se spoluhráčem ze Slovenska, který mu řekl, že má problémy, rozešel se s přítelkyní a chce si vzít život o což se už v minulosti i pokusil. Prý nasedne do auta a už se nikdy neozve. Oznamovatel neváhal a zachoval se zodpovědně tím, že slova známého, kterého vlastně nikdy ani neviděl, nepodcenitl a vše ihned oznámil policistům. Tím se rozběhla blesková, výborná práce a spolupráce policistů napříč zeměmi. Informace putovala prostřednictvím policejního kontaktního pracoviště v Hodoníně až do slovenského města, kde se místním kolegům podle informací od oznamovatele a našich policistů podařilo muže najít. Tomu předcházel telefonický kontakt s nešťastným mužem, kterého nakonec nalezli v podnapilém stavu v havarovaném vozidle a předali jej do péče záchranářů.

I přes stovky kilometrů vzdálenosti mezi oběma městy se muže podařilo zachránit. Všichni včetně oznamovatele odvedli skvělou práci.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

24. června 2020

