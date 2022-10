Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Záchrana lidského života

DĚČÍN – Policista neváhal skočit do řeky Labe pro tonoucího muže, společně s kolegou mu zachránili život

Ve čtvrtek 13. října 2022 v 17:30 hodin vyslal operační důstojník linky 158 hlídku policistů Oddělení hlídkové služby Děčín k prověření oznámení o přestupkovém jednání 35letého muže do Děčína 32 - Boletic nad Labem. Poté, co policisté dorazili na místo, se zde již zmiňovaný muž nenacházel. Na základě popisu po něm policisté začali pátrat. Muže vypátrali na silnici v Děčíně – Nebočadech. Ten v okamžiku, kdy zahlédl policisty, přeběhl na cyklostezku, přelezl přes zábradlí a balancoval na hraně zdi a současně křičel na policisty, aby se k němu nepřibližovali, že ublíží jim nebo sobě.



Po několika marných pokusech ze strany policistů k vyjednávání, uvedený muž seskočil ze zdi a vstoupil na břehu do řeky Labe a začal plavat. Nereagoval na žádnou z několika výzev policistů k návratu na břeh a nadále v toku Labe plaval směrem k Děčínu. Po krátké chvíli přestal na podněty a výzvy hlídky úplně reagovat. Bylo zřejmé, že v chladné vodě přestal plavat a začal se topit. Podpraporčík Tomáš Kamín neváhal a ihned skočil za mužem do vody. Když doplaval k jeho tělu, které již plulo bezvládně po hladině s obličejem pod vodou, vytáhl muži hlavu nad hladinu a plaval s ním ke břehu. Záchranu ztěžovala studená voda, mokré oblečení a nebezpečí spodních proudů. Společnými silami s kolegou podpraporčíkem Miroslavem Fiřtem tonoucího vytáhli z vody. Muž zpočátku nejevil žádnou aktivitu, policisté zkontrolovali životní funkce a ihned započali s oživováním. Po několika stlačeních hrudníku došlo k obnovení životních funkcí. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby policisté stav muže kontrolovali a udržovali jej při vědomí a následně ho předali do péče zdravotníků.



Díky rychlému a bezprostřednímu zásahu zachránili policisté podpraporčík Tomáš Kamín a podpraporčík Miroslav Fiřt muži život a za profesionálně odvedenou práci patří oběma velké poděkování.

Děčín 19. října 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

