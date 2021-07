Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana lidského života

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté zachránili ženu topící se v řece Jizeře.

V úterý 13. července 2021 se po druhé hodině ranní rozhodla vyřešit svou těžkou životní situaci třiačtyřicetiletá žena skokem do řeky Jizery v obci Otradovice na Mladoboleslavsku.

nstržm. Filip Adamec, nstržm. Vít Čepelák

Policistům se o svém záměru svěřila na linku 158, načež se ihned do pátrací akce zapojili policisté Oddělení hlídkové služby Nymburk, policejní hlídky Obvodních oddělení Dobrovice a Brandýs nad Labem a na místě byl i psovod se služebním psem.

Hlídky společně prohledávaly břeh řeky Jizery, kde policisté nejprve nalezli oblečení i osobní věci hledané ženy a následně viděli, jak ženu unáší silný proud a slyšeli její volání o pomoc.

Dva nymburští policisté oddělení hlídkové služby bez zaváhání odložili výstroj, doplavali k tonoucí ženě a společnými silami ji dostali na břeh řeky, kde ji za asistence ostatních policistů podchlazenou zabalili do izotermické folie. Poté předali ženu do péče přivolané zdravotnické záchranné služby, která ji převezla do nemocnice v Brandýse nad Labem.

Díky rychlému a bezprostřednímu zásahu policistů se ženu podařilo zachránit a za profesionálně odvedenou práci patří oběma policistům velké poděkování.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

15. července 2021

