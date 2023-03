Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Záchrana lidského života

ŠUMPERSKO - Policisté skočili pro muže do rybníka.

V neděli pár minut před polednem se procházel mladý muž s rodinou v zámeckém parku v Sobotíně. U tamějšího rybníku si všiml muže, který vstoupil na zamrzlou hladinu a pokračoval dál v chůzi k protější straně rybníka. Asi tři metry od břehu se pod mužem led prolomil. Poškozený stačil jen vykřiknout a celý se ponořil do vody. Muž, který byl svědkem události, okamžitě telefonicky kontaktoval recepci zámeckého hotelu s žádostí o pomoc. Na základě toho se k němu přidala recepční hotelu. Tonoucímu vyčnívala z vody jen hlava a reagoval pouze na oslovení. Vzhledem k velké hloubce a strmému břehu se oznamovatel neodhodlal ke skoku do vody a snažil se poškozeného společně s recepční zachytit větví. Během několika minut se na místo dostavili policisté vyslaní operačním důstojníkem, který přijal oznámení o muži, který měl v úmyslu se utopit. Ani na chvilku nezaváhali, skočili do vody a snažili se dostat poškozeného na břeh, což se jim i přes terénní překážky nakonec podařilo. Na břehu mu poskytli základní ošetření. Silně podchlazený a dezorientovaný muž vykašlal vodu z dýchacích cest a celou dobu byl při vědomí. Ještě než si ho do své péče převzali příslušníci hasičského záchranného sboru a zdravotníci rychlé záchranné služby, kteří ho posléze převezli do šumperské nemocnice, svěřil se policistům, že ho již nebaví život a chtěl s ním skončit. Dechovou zkoušku nebylo možné u 25letého muže ze Šumperka provést z důvodu jeho zdravotního stavu. Díky rychlému zásahu a odhodlání se policistům zřejmě podařilo zachránit život mladého muže.

por. Mgr. Miluše Zajícová

7. března 2023

