Zachovala se správně

BRNO: Jízda v protisměru většinou končí vážnou nehodou. /VIDEO/

Duchapřítomně se v úterý dopoledne na svitavské radiále zachovala čtyřiasedmdesátiletá žena za volantem. Ta sice krátce po jedenácté hodině v brněnských Ivanovicích nedopatřením najela do protisměru, ale svého omylu si naštěstí rychle povšimla a pohotovým zastavením u krajnice dost možná zabránila případné kolizi s jiným vozidlem. Z bezpečí pak zalarmovala policisty, kteří jí ze svízelné situace pomohli dostat ven. Hlídka na místo přijela už po pár minutách, aby následně raději zastavila na Hradecké ulici veškerý provoz. Poté se starší žena s automobilem mohla bezpečně otočit do správného směru. Bohužel ale ne všechny případy jízdy v protisměru končí stejně dobře. Například loni v květnu si u stejného obchodního centra na výpadovce na Svitavy spletl směr šestaosmdesátiletý muž. Ten pak po pár metrech jízdy v protisměru tvrdě havaroval. Předloni zase policisté spatřili řidiče v protisměru na břeclavské dálnici, kdy z protisměru pohotově zastavili provoz. Tím muži zákona dost možná zabránili velké katastrofě.

V případě, že se řidič dostane do protisměru, musí hlavně zachovat klid a neprodleně zastavit na krajnici, ideálně na levé straně nejpomalejšího jízdního pruhu. Pokud to ale není například vlivem provozu bezpečné, nevyplácí se zbytečně riskovat, zastavit musí co nejblíže ke středovému pásu. Šofér také musí zapnout světelné výstražné znamení (varovné blikače) a schovat se nejlépe i v reflexní vestě za svodidla. V bezpečí pak o své poloze musí informovat policejní tísňovou linku a vyčkat do příjezdu nejbližší hlídky.

por. Petr Vala, 13. ledna 2023

