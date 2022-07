Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Začátkem prázdnin zvýšený policejní dohled v dopravě

KLADENSKO - Policisté dohlíželi na dodržování předpisů na pozemních komunikacích.

Každoročně ukončením školního roku a začátkem letních prázdnin je zvýšený provoz na pozemních komunikacích, na který pravidelně dohlíží dopravní policisté. I v letošním roce policisté po celé ČR připravili několik dopravně bezpečnostních akcí s preventivním zaměřením.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu se také zapojili do celorepublikové dopravní akce, a to ve dnech 30. června a 1. července 2022.

Do dopravních akcí bylo celkem nasazeno osmatřicet policistů. Policejní hlídky prováděly kontrolní činnost na vytipovaných pevných stanovištích po celém území kladenského okresu. V Kladně se jednalo například o ulice Unhošťská, Ke Stadionu, Jateční, Doberská, Smečenská a Arménská. Ve Slaném to byly například ulice Pražská a Smečenská. Dále byly prováděny kontroly v obcích Velké Přítočno, Kačice, Smečno, Braškov, Unhošť, Brandýsek, Vinařice, Hrdlív, Knovíz, Velvary, Třebíz, Lotouš a další. Do dopravní akce byly nasazeny i pohybující se hlídky, které převážně monitorovaly provoz v úsecích dálnice D7 trasa Praha – Slaný – Louny a dále na dálnici D6 Praha – Nové Strašecí – Karlovy Vary.

Kladenští policisté při dopravně bezpečnostních akcích celkem zkontrolovali 249 řidičů a zjistili 35 přestupků v dopravě, z čehož 3 přestupky byly oznámeny správnímu orgánu a za 32 přestupků byly uděleny blokové pokuty ve výši 19 000,-Kč. Nejčastějšími dopravními přestupky bylo nedodržování rychlosti, a to v 9 případech. Bezpečnostní pásy nepoužilo 7 řidičů a u 7 vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav. Celkem 5 řidičů se vydalo na cestu bez dálniční známky. U 1 řidiče byl zjištěn alkohol a u 2 požití návykové látky.

Policisté budou v těchto dopravně bezpečnostních akcích nadále pokračovat i v následujících dnech. Hlavním cílem těchto dopravně bezpečnostních opatření je snížit počet dopravních nehod na našich pozemních komunikacích

nprap. Jana Šteinerová

4. července 2022

