Začátek týdne ve znamení dopravních nehod

BENEŠOVSKO – Řidiči, pozor na déšť a mokrou vozovku.

Začátek tohoto týdne odstartovalo sychravé počasí. Je důležité, aby na změnu těchto klimatický podmínek pamatovali také řidiči. Je třeba svou jízdu přizpůsobit deštivému počasí a na silnicích se chovat velice zodpovědně, aby všichni řidiči a další cestující dojeli v pořádku do svého cíle.

V úterý dne 29. října benešovští dopravní policisté vyjížděli hned k několika dopravním nehodám. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne jela devětačtyřicetiletá řidička v osobním vozidle po silnici II. třídy č. 110 ze směru od Bedrče na Benešov. V tomto úseku nepřizpůsobila rychlost jízdy povaze a stavu vozovky a na mokré silnici se po projetí pravotočivé zatáčky začala smýkat, přejela do protisměru, narazila do protijedoucího nákladního vozidla s přívěsem a poté sjela do příkopu mimo komunikaci. Řidička při dopravní nehodě utrpěla zranění, se kterým byla následně zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo.

K další dopravní nehodě vyjížděli policisté ze skupiny dopravních nehod krátce po čtvrté hodině odpoledne. Tentokrát jel jednatřicetiletý řidič v osobním vozidle po silnici č. III/1247 v obci Miličín, ve směru od obce Záhoří k silnici č. I/3. Po projetí mírné pravotočivé zatáčky dostal na mokrém dlážděném povrchu vozovky smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autobusem. Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního vozidla zranění, se kterým byl následně převezen na ošetření do nemocnice. Spolujezdce zdravotníci ošetřili na místě. V autobuse tou dobou byl pouze řidič bez cestujících. Řidič autobusu neutrpěl žádné zranění. U této dopravní nehody zasahovali také votičtí hasiči.

Kolem sedmé hodiny večer jel osmatřicetiletý řidič v osobním vozidle po silnici č. II/112 ve směru od Postupic na Benešov. Při projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk, vjel do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Nárazem bylo vozidlo odhozeno zpět do vozovky, kde narazilo do protijedoucího nákladního vozidla. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob.

1. října 2020

