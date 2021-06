Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Začátek letních prázdnin na silnicích

J.Hradec – Řidiči, jezděte opatrně!

Konec školního roku je tady…Právě dnes děti dostávají vysvědčení a policisté ve zvýšené míře dohlíží u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol na správné přecházení a na bezpečnou jízdu. Stejně tak v průběhu celých letních prázdnin budou policisté na silnicích dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Dnešního dne 30. června policisté z OOP J.Hradec zaměřili svoji pozornost také na křižovatku U Trojice poblíž 3. základní školy v J.Hradci. Zde dohlíželi na bezpečné přecházení školáků přes přechody pro chodce.

I přes veškerá preventivní opatření pořádkové a dopravní policie dochází v letních měsících častěji k dopravním nehodám, bohužel, mnohdy i tragickým. Bývá tomu tak zvláště v době letních prázdnin, tedy v době dovolených. Za nehodou často stojí nepřiměřená rychlost jízdy, ale v letních horkých dnech i únava a následný mikrospánek.

Policisté doporučují řidičům, aby nepodceňovali únavu, raději zastavili a odpočinuli si, pravidelně doplňovali tekutiny. Dle odborníků mnohdy zvyšuje unavený řidič nejen rychlost jízdy, ale také agresivitu. Řidiči by měli stále myslet na dodržování zákona, a to především dodržovat povolenou rychlost, být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy včetně osádky ve vozidle. Rovněž je velmi důležité mít v pořádku technický stav svého vozidla. Pamatovat také na to, kdy usednou za volant. Nutností je vyvarovat se požívání alkoholu před jízdou. Někteří řidiči totiž stále riskují jízdu pod vlivem alkoholu a mnohdy riskují také alkohol „ zbytkový“.

I přes veškeré úsilí Jihočeské policie jsou někteří řidiči nepoučitelní a stále riskují na silnicích životy své a ostatních účastníků silničního provozu. O tom vypovídají nejen počty smrtelných nehod v kraji, ale také výsledky dopravně bezpečnostních akcí.

Řidiči, rozmyslete se, než usednete za volant opilí nebo pod vlivem drog!Čekají Vás nejen vysoké pokuty, hrozba vězení a zákaz řízení, ale hlavně pocity viny a výčitky svědomí, pokud někoho zraníte nebo ho zabijete. Buďte zodpovědní nejen k sobě, ale také k ostatním účastníkům silničního provozu.

Šťastný dojezd do cílové destinace Vám všem přejí jindřichohradečtí policisté!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis @pcr.cz

30. června 2021

vytisknout e-mailem