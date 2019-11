Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Začaly myslivecké hony

ZLÍNSKÝ KRAJ: Policisté jsou v pohotovosti.

První listopadovou sobotu vyrazili policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v plném počtu do terénu, aby zkontrolovali účastníky mysliveckých honů v celém Zlínském kraji. Dnes se vydali do obcí Velehrad a Míkovice na Uherskohradišťsku, Tečovic, Žlutavy, Lhoty a Karlovic na Zlínsku, Velké Lhoty na Vsetínsku a do Lutopecen a Bezměrova na Kroměřížsku. Začátky jednotlivých honů měli myslivci naplánované většinou na osmou hodinu ráno.

Kontrola účastníků mysliveckých honů probíhá každoročně ve stejném období, od začátku listopadu do poloviny měsíce ledna, ovšem poslední hony se většinou konají už koncem roku. Policisté mají k dispozici přehled všech honů ve svém teritoriu. Na kontrolu účastníků vytipovaných honů v celém Zlínském kraji vyrážejí každý víkend, myslivce o kontrole předem neinformují.

Před začátkem honu se myslivci podrobí zkoušce na přítomnost alkoholu. Pokud by u některého z účastníků honu byla dechová zkouška pozitivní, policisté mu nepovolí účastnit se honu, zadrží mu zbraň a doklady ke zbrani. Přestupek vyřeší buď na místě v příkazním řízení, nebo ho postoupí k vyřešení přestupkové komisi příslušného úřadu s rozšířenou působností. V posledních letech jsou ale myslivci v celém Zlínském kraji vzorní a pod vlivem alkoholu jsme přistihli pouze dva lovce, a to v roce 2015 a rok poté. Oba nadýchali pouze zbytkový alkohol, kolem 0,3 promile. V případě opakování přestupku, a to nejen na úseku zbraní a střeliva, může držitel přijít o zbrojní průkaz z důvodu ztráty spolehlivosti.

Policisté kromě alkoholu kontrolují zbraně, průkazy zbraní a platnost zbrojních průkazů. Pokud najdou nesrovnalosti, ať už v průkazu ke zbrani nebo ve zbrojním průkazu, pozvou jeho držitele na příslušné oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál a nedostatek odstraní.

Během dnešního dopoledne policisté zkontrolovali 313 myslivců na devíti honech ve Zlínském kraji. Policisté nenarazili na závady v průkazech a žádný z myslivců nebyl pod vlivem alkoholu.

2. listopadu 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

