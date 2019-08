Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Začal předjíždět před ním jedoucí automobil

SOKOLOVSKO - Při nehodě došlo ke zranění tří osob.

Dne 29. srpna 2019 došlo kolem 13:30 hodin na pozemní komunikaci II/209 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. K nehodě mělo dojít tak, že jednadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda jedoucího ve směru od obce Údolí směrem na Horní Slavkov, měl začít předjíždět před ním jedoucí automobil. Při tomto manévru si řidič zřejmě nevšiml, že sám je předjížděn jiným vozidlem značky Volkswagen a došlo mezi nimi ke střetu. Důsledkem toho se měl jednadvacetiletý řidič dostat se svým automobilem do smyku, přejet přes krajnici, přetočit se a narazit do betonového plotu a stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění posádky vozidla Škoda. Řidič a spolujezdkyně byli převezeni do nemocnice v Sokolově. Další spolujezdec, který seděl ve vozidle v jeho zadní části, byl se svým zraněním letecky transportován do nemocnice v Plzni.

Po příjezdu policejní hlídky se řidiči obou vozidel podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Následně policisté zjistili, že automobil značky Škoda nemá platnou technickou kontrolu. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 125 tisíc korun. Dopravní nehoda je nadále v šetření policistů.

PREVENCE:

Řidiči osobních vozidel by měli při předjíždění dbát zvýšené opatrnosti. Předjíždět by měli pouze na přehledných místech s dobrou viditelností. Před samotným předjížděním by si měli zkontrolovat situaci kolem svého automobilu, a to jak před ním, tak i na stranách a za vozidlem. Pro správné a bezpečné předjíždění by měli přihlédnout také k možnostem svého vozu. Samozřejmostí by mělo být při předjíždění použití ukazatele směru. Předjíždět by řidiči neměli například před zatáčkou či horizontem, tedy pokud nemají dostatečný rozhled.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

30. 8. 2019

