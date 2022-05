Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečte si svůj majetek i ve společných prostorách domu

KLADENSKO - Věnujte pozornost pohybu cizích osob v místě vašeho bydliště.

Kladenská policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy

přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte

máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice

domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

Jeden z posledních případů vloupání do sklepní kóje byl oznámen dne 18. května 2022 na policejní linku 158 a v současné době ho prošetřují policisté obvodního oddělení Kladno. Neznámý pachatel v průběhu půl roku se vloupal do sklepní kóje v Sevastopolské ulici v Kladně, odkud následně odcizil jízdní kolo v hodnotě 15 000,-Kč a dále elektrickou brusku, elektrický hoblík a vrtačku. Předběžná škoda je ve výši necelých 20 000,-Kč.

Slánští policisté prošetřují případ vloupání do prostoru sklepa v Lacinově ulici ve Slaném, který byl oznámen na policejní služebnu ve středu 18. května 2022. V tomto případě pachatel vnikl do sklepa za užití násilí v době od 15.00 hodin 17. května 2022 do 14.30 hodin následujícího dne. Poté z místa odcizil rozvodní skříň s pojistkami, keramiku a poškodil kabely. Vzniklá škoda činí předběžně částku 7 000,-Kč.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase spatřili podezřelou osobu pohybující se v blízkosti Lacinovy ulice ve Slaném, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

19. května 2022

vytisknout e-mailem