Zabezpečte si svá kola před krádeží

KOLÍNSKO – Policisté řeší případ krádeže horského kola ze zahrady.

Policisté z obvodního oddělení Kostelec nad Černými lesy přijali v pondělí 9. listopadu po šestnácté hodině oznámení o krádeži horského kola ze zahrady u rodinného domu v ulici V Uličce v Kostelci nad Černými lesy.

Neznámý pachatel v době od osmnácti hodin 7. listopadu do ranní půl osmé 8. listopadu vnikl neuzamčenými vrátky na pozemek domu, kde ze zahrady odcizil horské kolo značky Author v hodnotě 15 tisíc korun.

Policisté případ šetří jako podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za což hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení trest odnětí svobody na dva roky až osm let, neboť se výše uvedeného jednání dopustil v době nouzového stavu.

Znesnadněte zlodějům vstup na váš pozemek, do domu, garáží, kůlen, zahradních domků. Jízdní kola jsou pro zloděje dobrým artiklem, který mohou dobře zpeněžit. Apelujeme proto na jejich vlastníky, aby si i je řádně zabezpečili před odcizením. Kolo zamykejte i na pozemku, v kůlně, garáži či v jiných prostorách, kde je parkujete. Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému předmětu, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje). Můžete také nechat kolo zapsat do registru kol a opatřit příslušnou nálepkou, což může řadu zlodějů odradit.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

10. listopadu 2020

