Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.

Praha venkov – VÝCHOD – Aktualizace mobilní aplikace přináší nové informace o zabezpečení majetku.

S podzimním obdobím souvisí ukončení chatařské sezóny. Majitelé rekreačních objektů se připravují na jejich zazimování a zajištění. Cílem řádného zabezpečení rekreačních obydlí je zejména zabránit pachatelům k páchání trestné činnosti. Tato problematika se netýká pouze chatařů, ale i ostatních občanů, kteří vlastní jiné nemovitosti.

Za účelem snížení kriminality a zabránění pachatelům v jejich majetkové trestné činnosti byla v rámci preventivního projektu vytvořena aplikace „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Tato aplikace je dostupná ke stažení od 15. října 2018 na Google Play i App Store. Hlavním úkolem aplikace je dostupnost rad a doporučení pro veřejnost, jakým způsobem správně a především účinně zabezpečit majetek.

Letošní aktualizace přináší nové návody k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení. Pachatelé jsou si vědomi, že lidé v trezorech ukrývají důležité a cenné věci, proto jsou jejich předmětem zájmu.

Pro uživatele mohou být také velmi užitečné informace související s uložením krátkých a dlouhých zbraní, neboť i ty jsou cílem zlodějů.

Policisté se do projektu zapojují především v rámci preventivních aktivit a v souvislosti s kontrolami chatových oblastí. Velkou pomocí při snižování kriminality je hlavně zájem a všímavost lidí v okolí, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe. To nejmenší co může každý z nás udělat je, oznámit podezřelé dění na tísňovou linku, kdy policisté získané informace prověří.

por. Mgr. Eva Hašlová

1.11. 2019

vytisknout e-mailem