Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečte se a nedávejte šanci zlodějům

MĚLNICKO – Neupozorňujte okolí na nepřítomnost v bydlišti, a to ani na sociálních sítích.

Odjíždíte na dovolenou? Chcete se pochlubit rodinnými fotografiemi z Vaší dovolené na internetu? Ale je to bezpečné?

Nejen na tyto otázky se ptaly mělnické policejní preventistky a preventistka z Městské policie Neratovice občanů v Neratovicích a dalších městech a obcích v rámci Územního odboru Mělník, čímž se zapojily do preventivního projektu „Zabezpečte se“. V rámci této akce pohovořily s občany o vhodném zabezpečení bytů a domů a také poukazovaly na nebezpečné „oznamování“ na sociálních sítích o plánované dovolené. Preventistky se též zaměřily na chatové oblasti na Mělnicku. Informačním letáčkem upozorňovaly majitele rekreačních objektů jak minimalizovat vykradení svého přechodného obydlí a s přítomnými chataři pohovořily o zabezpečení jejich obydlí (bytů, domů).

Ke snížení rizika vloupání do objektu je také důležité mít dobré sousedské vztahy. Všímavost a včasné upozornění na linku 158 nebo nejbližšího policejního útvaru může sehrát důležitou roli při ochraně majetku. V případě, že se stanete obětí této trestné činnosti, nevstupujte na místo činu do příjezdu policejní hlídky. Váš pohyb nebo úklid ve vykradené chatě by mohl narušit stopy, které pachatel na místě zanechal.

Informace je možné najít na webových stránkách Stop vloupání, ale i na webových stránkách Policie ČR: Zabezpečte se .

Pro zabezpečení majetku dodržujte těchto pár preventivních rad. Když si je osvojíte a budete je dodržovat, riziko vloupání do Vaší nemovitosti se výrazně sníží.:

Uzavření objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo domu, řádně uzavřete všechna okna a pečlivě uzamkněte dveře, a to i v případě, že máte v plánu se brzy vrátit.

Neupozorňujte na svou nepřítomnost – pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to pouze blízkým, případně osobám, kterým věříte.

Na svou nepřítomnost neupozorňujte na sociálních sítích.

Obdobné akce budou během letních měsíců nadále pokračovat. Všem přejeme krásnou dovolenou a klidný návrat domů.

prap. Bc. Martina Hamplová

PČR Mělník

31.7.2024

