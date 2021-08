Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečte se

KLADENSKO – Senioři okradeni za bílého dne.

Policisté Obvodního oddělení Unhošť prošetřují krádež finanční hotovosti a vkladní knížky, ke které došlo v neděli 8. srpna 2021 v době od 10:00 do 22:00 hodin v obci Hřebeč.

Tam vnikl do rodinného domu seniorů v Lidické ulici neznámý pachatel, který odcizil z nočního stolku v ložnici výše uvedené věci. Škoda byla vyčíslena na 19.000,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Unhošť, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 574. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Kuriózní na případu je, že po celou dobu byli manželé doma. Jak je vidět z tohoto případu, drzost zlodějů nezná mezí a proto doporučujeme, aby si občané svůj domov řádně zabezpečili a v případě, že se nacházejí například na zahradě, zamykali alespoň branku na pozemek a nejlépe i vchodové dveře do nemovitosti. Také není vhodné mít doma větší finanční hotovost. Peníze a cennosti patří do banky a do trezoru.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. srpna 2021

vytisknout e-mailem