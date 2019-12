Zabezpečte se

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

KRAJ VYSOČINA: Zabezpečení rekreačních objektů je před zimou velice důležité

Policisté z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se v následujícím období zaměří na častější kontroly chatových oblastí. Od začátku letošního roku do konce října došlo v Kraji Vysočina k celkem 83 případům vloupání do rekreačních objektů, přičemž pachatelé způsobili škodu přesahující částku jednoho milionu korun. V období celého loňského roku došlo k 87 takovým případů a škoda zde dosahovala také přes jeden milion korun.

Neustálým problémem, který řeší policisté v Kraji Vysočina je vloupání do rekreačních objektů, zejména v zimním období, kdy tyto prostory nejsou tolik obývané. Pachatelé této trestné činnosti vnikají do chatových prostor především za použití násilí, anebo jim jejich úsilí usnadní sami majitelé nemovitosti.

Poslední takový případ, který policisté prověřují, se stal v chatové oblasti Hluboký rybník na Jemnicku. Koncem září se neznámý pachatel vloupal celkem do čtyř rekreačních objektů, přičemž vždy neznámým předmětem překonal vchodové dveře a vnikl do vnitřních prostor. Postupně z chat odcizil oblečení, několik lahví alkoholu, masové konzervy a další potraviny. Svým jednáním způsobil škodu tři tisíce korun. Policisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže vloupáním a přečinu porušování domovní svobody. Případ nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Objasňování této trestné činnosti je ale velice obtížné. Pachatelé využívají skutečnosti, že se v chatových oblastech pohybuje malé množství lidí a to zejména v zimních měsících. Je zde malá pravděpodobnost, že by byli přistiženi svědky nebo že by je při krádeži někdo slyšel. Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, protože v prostorách těchto objektů má téměř každý majitel uložené věci, které se dají snadno zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se především o alkohol, nářadí, starožitnosti a potraviny. Dopadení pachatelů také znesnadňuje skutečnost, že mnoho lidí poškození svého majetku zjistí až po delší době.

Policisté doporučují objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámky, mříže nebo uzamykatelné okenice. V zimních měsících je vhodné rekreační objekt nepravidelně navštěvovat. Stačí uklidit sníh, který v pachateli vzbudí dojem, že se někdo v objektu nachází.

Policisté na Vysočině se také v průběhu celého roku zapojují do preventivního projektu „Zabezpečte se“, který občanům radí, jak správně zabezpečit svůj majetek. V letošním roce vyšla i nová mobilní aplikace se stejným názvem, která je dostupná v App Store i v Google Play. Majitelé nemovitostí se zde kromě návodů na zabezpečení bytů, domů a garáží dočtou, kudy se zloději do rekreačních objektů vloupávají nejčastěji, včetně rad na vhodné zabezpečení těchto domů, chat a chalup.

Policisté v chatových oblastech také provádějí namátkové preventivní kontroly a hlídkovou činnost. Všechny lokality ale zabezpečit nedokáží. V zimních měsících jsou tyto kontroly častější a zaměřují se na ně i policejní psovodi.

Statistika počtu vloupání do rekreačních objektů za období

1. 1. 2019 – 31. 10. 2019

Počet vloupání objasněno Škoda (Kč) ÚO Jihlava 6 2 8 574 Kč ÚO Třebíč 7 0 135 170 Kč ÚO Žďár n/Sáz. 29 17 371 513 Kč ÚO Havlíčkův Brod 30 5 434 876 Kč ÚO Pelhřimov 11 5 130 142 Kč Kraj celkem 83 29 1 080 295 Kč

