Zabezpeční účtu stálo 80 000 Kč

PŘEROV - Žena naletěla falešnému zástupci banky.

Včera se na nás obrátila starší žena z Přerova s tím, že byla podvedena ze strany neznámého pachatele, který ji v odpoledních hodinách kontaktoval telefonicky. V telefonu se dotyčný muž přestavil jako zástupce banky, u něhož má poškozená zřízený účet a oklamal ji tím, že chce zabránit napadení jejího bankovního účtu. Po ženě chtěl sdělit kód, který jí přišel na soukromý mobil. Jeho lest se mu vyplatila, protože získal, co potřeboval. Jakmile měl k dispozici kód, odčerpal z jejího účtu 80 000 Kč. Na to poškozená přišla asi o dvě hodiny později a podvodné jednání nám ihned oznámila. Případ šetříme pro trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací s osmiletou trestní sazbou odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

11. prosince 2020

