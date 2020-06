Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zabezpečení majetku a obydlí - Evropský den proti vloupání

KRAJ- V rámci Středočeského kraje jsme realizovali tři preventivní akce zaměřené na zabezpečení obydlí proti vloupání

Evropský den proti vloupání do obydlí letos připadl na 17. června, ale v rámci Středočeského kraje jsme se rozhodli se do projektu preventivními aktivitami zapojit nejen v tento den, ale i v dny další. Evropský den proti vloupání je kampaň, která doplňuje preventivní projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, v rámci kterého realizujeme preventivní aktivity spojené s osvětou ohledně zabezpečení obydlí. Smyslem projektu je předávání informací o aktuálních trendech v oblasti vloupání do objektů zároveň s tipy na efektivní obranu proti pachatelům krádeží.

Novinkou letošního roku je rozšíření mobilní aplikace „Zabezpečte se“ dostupné v App Store i v Google Play.

V rámci Středočeského kraje akce proběhly na Mladoboleslavsku, Příbramsku a Kladensku, kdy se policistky a policisté z oddělení tisku a prevence vydali mezi občany a vzhledem k nadcházejícímu rizikovému období letních dovolených a prázdnin, kdy občané častěji a na delší dobu opouštějí svá obydlí komunikovali s občany o důležitých věcech týkajících se zabezpečení jejich majetku před odjezdem. Preventisty s informačními stánky, kde se zájemci dozvěděli nejdůležitější zásady zabezpečení i důležité zdroje informací mohli potkat v tomto týdnu v příbramském hypermarketu Albert, v nákupním centru Central v Kladně a v nákupním centru Olympie v Mladé Boleslavi.

Základní preventivní rady před odjezdem na dovolenou:

- Před odjezdem pečlivě zkontrolujte a uzamkněte všechny dveře a okna. Použijte veškeré bezpečnostní prvky, které máte, jako jsou jako jsou např. bezpečnostní folie či mříže.



- Nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou, květináčem apod, protože právě to jsou místa, kam se zloděj podívá jako první. Nenechávejte poblíž domu venku žebřík, mohl by velmi snadno posloužit zloději k jeho práci.



- Na sociálních sítích nikomu nesdělujte, že se chystáte domov na nějakou dobu opustit.



- Cenné věci nenechávajte doma (větší sumu pěněz, drahé šperky a jiné cennosti), doporučujeme je např. uskaldnit u jiných členů rodiny nebo v peněžních ústavech či jiných úschovnách.



- Velmi doporučujeme si chránit svůj domov kamerami nebo jiným bezpečnostním zařízením. Tyto systémy dokáží signalizovat vniknutí do obydlí nebo i spustit zvukový alarm a tak pachatele vyrušit a zároveň upozornit okolí

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

27. června 2020

