Za zapalování popelnic tentokrát skončila ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Obviněna je z poškození cizí věci; Vloupačka se nezdařila.

Policisté obvinili 42letou ženu z Kadaně ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Toho se měla dopustit v minulém týdnu v Kadani. Těm měla ve večerních hodinách zapálit papírový odpad vně plastového kontejneru na papír, čímž došlo k zahoření a zničení tohoto kontejneru a dále k poškození sousedního kontejneru a přístřešku na popelnice. Škoda byla předběžně vyčíslena na cca 13 tisíc korun. Žena sama pak volala na linku 158 s tím, že požár založila. Za vinu je jí však kladeno i další jednání, tentokrát ze srpna. I tehdy měla zapálit v Kadani plastový kontejner. Policisté ji již v srpnu k tomuto skutku vyslýchali a žena se doznala. Srpnové jednání bylo s ohledem na škodu těsně pod pět tisíc korun posouzeno původně jako přestupek. Vzhledem k tomu, že žena podle dosavadních zjištění v jednání pokračovala, byly škody ze srpna i září sečteny a nyní jsou tyto skutky posuzovány jako pokračující trestný čin. Kromě uvedených skutků je žhářka stíhána za zapálení čtyř kontejnerů v polovině července. Již tehdy policisté podali po zahájení trestního stíhání podnět na vzetí dotyčné do vazby. Žena však byla soudem propuštěna a místo vazby jí byl stanoven dohled probačního úředníka. Nyní tedy vyšetřovatel opětovně podal podnět ke vzetí do vazby, který tentokrát státní zástupce i soudce akceptovali a obviněná byla umístěna do vazební věznice. V případě uznání viny soudem jí hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Překvapení čekalo na 43letého muže, který minulý týden v nočních hodinách přišel do své garáže v jedné z obcí na Chomutovsku. Uvnitř se nacházel muž, který tam zřejmě nebyl náhodou. Podle všeho si připravoval k odcizení výfuky, motorkářskou helmu a různé spreje na čištění řetězu motorek. Již předtím měl ze stejné garáže odcizit dětský benzinový motocykl a čtyřkolku, vše v předběžné hodnotě více než 8 tisíc korun. Majitel dotyčného v garáži zavřel a po jeho úniku skrz okno garáže posléze dostihl. Přivolaní policisté podezřelého následně zadrželi a umístili do cely. Provedený test na užití drog měl pozitivní výsledek. Čtyřiatřicetiletý muž si již vyslechl podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který by mu soud mohl uložit až dvouletý trest odnětí svobody. Věc je nadále prověřována ve zkráceném přípravném řízení.

Chomutov 16. září 2019

