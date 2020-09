Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za založení požárů ve Vejprtech padla obvinění

CHOMUTOVSKO - Jeden z obviněných bude na výsledek vyšetřování čekat ve vazbě.

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže, kteří měli podle jejich dosavadních zjištění na začátku tohoto týdne úmyslně založit požáry ve Vejprtech. K událostem došlo v noci ze šestého na sedmého září, kdy postupně začaly hořet tři neobydlené objekty v ulicích Boženy Němcové, Tyršova a Husova. Jednalo se o bývalou truhlárnu, výrobní halu a o opuštěný rodinný dům. Majitelům vznikla podle předběžných odhadů škoda ve výši nejméně 4,5 milionů korun. Konečná výše škody zatím nebyla vyčíslena. V souvislosti s požáry nebyl nikdo zraněn.

Muži ve věku 22 a 18 let byli policisty zadrženi na místě posledního z požárů těsně po jeho vzniku. Policisté v průběhu uvedené noci zadrželi celkem pět podezřelých, z nichž dva výše zmíněné muže po provedeném šetření obvinili z trestného činu poškození cizí věci spáchaného ve spolupachatelství. Vyšetřovatelka pak podala podnět ke vzetí obviněných do vazby. Ten byl v případě mladšího z mužů ze strany státního zástupce i soudu akceptován a dotyčný tak byl převezen do vazební věznice.

Vyšetřování nadále pokračuje, prověřována je i možná souvislost s okolními požáry z poslední doby.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. září 2020

