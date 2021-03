Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za žáky vlašimské základky přišla prevence "on-linem"

BENEŠOVSKO - S ohledem na současná opatření nelze prevenci "provádět" klasickým způsobem. Na Benešovsku ale měli děti z vlašimské základní školy možnost si vyslechnout spoustu zajímavých informací videokonferenčně.

Žáci sedmé třídy si v rámci svých projektových dnů zvou zástupce různých profesí. Při zahájení výuky má vždy host vypnutou kameru a žáci mu pokládají otázky, díky kterým musí poznat čím se zabývá. Po několika (místy vtipných otázkách) žáci přišli "záhadnému" hostu na kobylku a poznali v něm policistu.



Následoval zástup mnoha otázek týkající se policejní práce. V průběhu celého sezení se žáci dozvídali spoustu zajímavostí z výkonu služby policistů - např. jak a čím se prokazují, děti zajímalo i vzdělání, jaké musí policista či kriminalista absolvovat, ale například i to, jaké předměty, které se vyučují na základní škole, zejména pak znalosti z nich, by mohly do budoucna při práci u Policie ČR využít.

Chlapci a dívky se také mohli "přes monitor" podívat, co včechno musí mít u sebe policista při běžné službě a s čím a jak pracuje krimialistický technik. Žáky také zajímala práce kriminalistického technika na místě činu i to, jakým způsobem se zajišťují "důkazy" - tedy stopy, které na místě činu pachatel zanechal.



Na konci virtuální hodiny došlo i na hodnocení a přínos takové přednášky. A všichni se shodli - bylo to zajímavé, ale už se těší na společné setkání přímo ve třídě.



nprap. Jaroslav Bican

ÚO Benešov

preventista







vytisknout e-mailem