Za wellness pobyt zaplatil dvakrát

ZLÍNSKO: Peníze poslal podvodníkům.

Kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu podvod dvěma mužům z obce na Zlínsku ve věku 18 a 23 let, kteří připravili o více než 17 tisíc šestadvacetiletého muže. Dosud netrestaní podvodníci se přiznali a popsali, jak uvedený skutek spáchali.

Oba muži přemýšleli, jak by co nejrychleji mohli přijít k penězům a dostali nápad. Domluvili se, že osloví přítele matky jednoho z nich a sdělí mu, že se má dostavit na romantický víkendový pobyt do wellness hotelu ve Zlíně a je nutné uhradit částku 8450 korun. Muž souhlasil. Jeden z podvodníků poslal muži údaje k platbě a použil svoje číslo účtu. Dva dny nato zavolali stejnému muži znovu a sdělili mu, že peníze, které odeslal, nepřišly a je nutné uhradit víkendový pobyt znovu, tentokrát na jiné číslo účtu. Muž tomu uvěřil a poslal stejnou částku na jiné číslo účtu. Tentokrát se jednalo o účet přítelkyně druhého z podvodníků. Oba si tím přišli na částku 8540 korun, kterou použili na vlastní výdaje.

Podvedený muž se je opětovně snažil kontaktovat s tím, aby mu poslali fakturu. Když se jim nedovolal, zavolal do inkriminovaného hotelu ve Zlíně, kde se dozvěděl, že žádnou rezervaci pobytu na své jméno nemá, obrátil se proto na policii. Kriminalistům netrvalo dlouho a oba podvodníky vypátrali.

2 dubna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

