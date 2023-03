Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za výrobu drog skončili ve vazbě

ŠUMPERK - Zásobovali uživatele návykových látek pervitinem.

Minulý týden si vyslechli dva muži ze Šumperska ve věku 33 let obvinění ze stejného zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za které jim kvůli předchozí trestné činnosti hrozí vysoké tresty. Navíc jsou oba za stejnou trestnou činnost v podmínce. Od soudu, který akceptoval návrh na jejich vzetí do vazby, mohou odejít až s desetiletým trestem odnětí svobody.

Oba dva byli zadrženi ve stejný den, každý na jiném místě a převezeni na služebnu. U obou byly provedeny domovní prohlídky, při kterých se nalezly věci sloužící k výrobě pervitinu, včetně chemikálií. Nalezené věci byly zajištěny a poslouží jako důkazní materiál.

Jeden z nich, od května roku 2021 do doby zadržení, vyrobil v místě bydliště za pomoci léků a dalších složek necelý půl kilogram pervitinu. Část prodal, případně poskytl zdarma dalším uživatelům nebo předal na základě dodaných ingrediencí k výrobě drogy a taky za jiné protislužby. Větší část vyrobeného pervitinu ovšem dodával dalším dealerům, na základě předem domluvené zakázky a ti ho pak distribuovali dál.

Druhý z obviněných je uživatel návykových látek stejně jako jeho „kolega“ a pomáhal mu s výrobou. Zajišťoval chemikálie na výrobu metamfetaminu, ze kterých pak získávali hotovou drogu. Mimo to se staral o přísun pervitinu dalším uživatelům návykových látek, se kterými byl v kontaktu a patřili mezi pravidelné zákazníky.

Ani jeden z obviněných nemá pravidelný příjem a jejich zdrojem finančních příjmů, které jim zajišťovaly pokrytí životních nákladů, se stala právě výroba a prodej návykových látek.

Po zadokumentování jejich trestné činnosti byl spisový materiál, s podnětem k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby, předán na státní zastupitelství, který byl akceptován a jak je uvedeno výše soud návrh podpořil a oba byli po dvou nocích strávených v policejní cele převezeni do vazební věznice, kde budou čekat na verdikt soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

9. března 2023

vytisknout e-mailem