Za vykradená auta putoval do vazby

TEPLICKO - Série vloupání do vozidel v Krupce objasněna.

Krupští policisté zaznamenali na jejich teritoriu v uplynulých třech měsících zvýšený počet vloupání do vozidel. K prvním dvěma došlo v garážovém komplexu, kdy se nejprve přes skleněné luxfery někdo vloupal do vnitřku dvou vedle sebe stojících garáží. V první z nich rozbil u zde zaparkovaného vozidla okénko a odcizil autobaterii, hasicí přístroj a zvedák vozidel. Z druhé garáže si odnesl hliníkový žebřík, 100 metrů koaxiálního kabelu a různé nářadí. Přitom stihl poškodit zde stojící vozidlo, do kterého se však nedostal. Třetí případ vloupání do vozidla byl nahlášen policistům v blízkosti plavecké haly. Zde došlo k rozbití skleněné výplně zadního okna a poškození zpětného zrcátka. Ve vozidle však zloděje nic nezaujalo a tak odešel s prázdnou. Čtvrtý případ krádeže z vozidla byl již podezřelému osudný. Nepočítal totiž s tím, že místo činu sledují městské kamery. Jeho počínání si všimli strážníci městské policie. Než stihli na místo dojet, zloděj rozbil okno vozidla a odcizil z něj peněženku s platebními kartami, penězi a doklady. Přibalil ještě batoh, kabelku a další věci, které mu přišli pod ruku. Lupu si však příliš neužil, neboť byl opodál zadržen hlídkou strážníků. Odcizené věci byly policisty nalezeny různě po okolí činu a vráceny zpět majitelce. Na policejním oddělení se následně zjistilo, že má zloděj bohatou kriminální minulost. Ze zajištěných stop z předchozích krádeží se mu podařilo přiřknout celkem 4 skutky se škodou 230 tisíc korun. Po sdělení obvinění ze tří přečinů byl podán návrh na vzetí obviněného do vazby, kterému soud vyhověl a 40letý zloděj si počká na rozsudek o svém trestu ve vazební věznici.

21. března 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

