Za vydírání a loupež hrozí vysoké tresty

MĚLNICKO- Sedmatřicetiletý muž skončil ve vazbě, 34letá žena je stíhána na svobodě.

Mělničtí kriminalisté 7. září 2022 zahájili trestní stíhání 37letého muže jako obviněného z přečinu vydírání, maření výkonu úředního rozhodnutí a zločinu loupeže. Za výše zmíněné skutky může skončit až na 10 let ve vězení. Spolu s ním obvinili i 34letou ženu z vydírání, té hrozí až 8letý trest odnětí svobody.

Nedořešený dluh mezi 44letým mužem a 34letou ženou skončil u vyhrožování smrtí. Poškozený 44letý muž měl ženě dlužit částku necelých 40 tisíc Kč, kterou chtěla žena okamžitě vrátit, proto se s poškozeným domluvila na schůzce, již do telefonu poškozenému ale bylo vyhrožováno a požadováno vrácení ne 40, ale téměř 170 tisíc Kč.

Poškozený na smluvené místo dorazil, aby se dohodl, kdy a jak, případně v jakých splátkách peníze vrátí. To se ale ženě a jejímu doprovodu - 37letému muži nelíbilo a po poškozeném začali vyžadovat částku ve výši téměř 170 tisíc Kč, a to do druhého dne.

Když poškozený odmítl takové peníze vydat, začal mu 37letý muž vyhrožovat zabitím a újmou na zdraví, to umocnil i ukázáním zbraně, kterou měl při sobě. Při odchodu poškozeného z místa navíc obviněný 37letý muž zjistil, že poškozený si jejich setkání nahrává proto poškozenému tašku s mobilním telefonem vytrhnul, vzal a mobilní telefon zahodil do vody a pokračoval ve výhrůžkách.

Obviněný muž i žena byli v minulosti opakovaně trestáni pro majetkovou trestnou činnost. Obviněný skončil ve vazební věznici, žena je stíhána na svobodě.

20. září 2022

