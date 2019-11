Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za volantem usnul

KROMĚŘÍŽSKO: Přejel do protisměru a tam se střetl s protijedoucím vozidlem.

Dnes ráno krátce po sedmé hodině došlo v ulici soudní v Kroměříži k dopravní nehodě, při které jedno z vozidel skončilo na střeše.

Devětašedesátiletý řidič osobního automobilu Opel Mokka při řízení vlivem únavy usnul a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Citroën C3, které řídila čtyřicetiletá žena. Po nárazu se opel přetočil na střechu a při tom narazil do zaparkovaného vozu Toyota Rav. Žena za volantem citroënu vyvázla bez úhony. Zraněného řidiče opelu záchranáři převezli do nemocnice. Požití alkoholu jsme u obou účastníků vyloučili dechovou zkouškou.

Na opelu vznikla předběžná škoda sto tisíc korun a na citroënu a toyotě po padesáti tisících korunách.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

27. listopadu 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

