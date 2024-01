Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za volantem s alkoholem nebo zákazy řízení

JABLONECKO – Alkohol a zákazy řízení motorových vozidel – to byli o víkendu spolujezdci několika řidičů, které policisté v rámci běžného výkonu služby kontrolovali.

Policisté se na kontroly řidičů a vozidel zaměřují nejen při dopravně bezpečnostních akcích, ale také samozřejmě každodenně v rámci běžného výkonu služby – tedy doslova ve dne v noci. Důkazem toho jsou následující příběhy tří mužů z uplynulého víkendu, kteří pravděpodobně aktivitu policistů na silnicích podcenili. Prvním z nich je 49letý řidič s vozidlem Škoda Octavia, který byl dopravními policisty kontrolován krátce po poledni v Janově nad Nisou. V této denní době mu policisté provedenou dechovou zkouškou v dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,35 promile a zadrželi mu řidičský průkaz. Následující den mu policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Další dva řidiči s čistým štítem neprošli policejní kontrolou v noci z neděle na pondělí. Nejprve půl hodiny před půlnocí policisté v Tanvaldu v ulici Česká kontrolovali při řízení vozidla 49letého muže, který usedl za volant i přesto, že má Městským úřadem v Tanvaldu vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do května příštího roku. Druhého řidiče pak zastavili ve Smržovce v ulici Hlavní. Tento 43letý muž řídil vozidlo Hyundai Getz nejen s jedním zákazem řízení, ale hned s dvěma. Oba zákazy řízení mu byly vystaveny Městským úřadem v Tanvaldě, a ten druhý mu platí až do března roku 2029. V obou případech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě uvedeným mužům ve zkrácených přípravných řízeních sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za jehož spáchání jim nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Podezřelý, který usedl za volant pod vlivem alkoholu, může být soudem potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

V souvislosti s výše uvedenými případy všem, kteří mají někdy pomyšlení usednout za volant vozidla pod vlivem alkoholu, připomínáme, ať to nedělají. Především tím ohrožují bezpečnost všech účastníků v silničním provozu a také se vystavují následnému postihu - to ze strany příslušných úřadů a soudů. Stejné samozřejmě platí i pro ty, kteří mají z jakýchkoliv důvodů uložen zákaz řízení motorových vozidel. Jedná se o formu trestu, která jim bylo úřadem nebo soudem uložena, a není opravdu jiný způsob, jak tento trest vykonat než samotný zákaz v daném termínu dodržet. Proto se nejen dopravní policisté, ale i pořádkoví policisté v rámci běžného výkonu služby zaměřují na kontroly řidičů a vozidel, která řídí.





29. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

