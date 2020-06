Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Za volantem opět úřadoval alkohol

KRAJ – O víkendu přistihli policisté 5 řidičů pod vlivem alkoholu.

Policisté v Královehradeckém kraji skoro denně řeší případy řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu. Bohužel, ani uplynulý víkend se bez těchto neukázněných řidičů neobešel. Celkem policisté za víkend řešili 5 takových případů.



Sobota 30. 5.

Rychnov nad Kněžnou - 30.5.2020

• Rychnov nad Kněžnou – Krátce po 6. hodině ranní třicetiletý řidič automobilu značky Škoda Octavia na štěrkové cestě mezi poli při vjíždění do zatáčky zřejmě důsledkem alkoholického opojení nezvládl řízení, vjel mimo komunikaci, kde havaroval. Ve své jízdě však pokračoval k silnici III. třídy do místní části Panská Hrabová. Rychnovští policisté ho zastavili na autobusové zastávce, kde se podrobil dechové zkoušce. Řidiči byla naměřena hodnota 2,09 promile alkoholu v dechu.

Dvůr Králové nad Labem - 30.5.2020

• Dvůr Králové nad Labem – Pětadvacetiletý řidič automobilu značky VW Passat neuposlechl pokynů k zastavení dávaného strážníky obecní policie a ve snaze vyhnout se kontrole začal před strážníky ujíždět. Ve 23:11 hod. při výjezdu z parkoviště v ulici Štefánikova poškodil závoru parkovacího automatu. To ho však nezastavilo a pokračoval v ujíždění dál. Následně v ulici nábř. Benešovo dostal smyk, vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu veřejného osvětlení. I z tohoto místa však ujížděl pryč. Vozidlo pak odstavil v ulici Ke Skále, kde byl dostižen. Policisté naměřili mladíkovi 1,44 promile alkoholu v dechu.



Policisté na místě obou řidičům zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Řidiči byli vyzváni, aby se podrobili lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobili.



Neděle 31. 5.



• Trutnov – Po půlnoci vyjížděli trutnovští policisté k dopravní nehodě vozidla značky Škoda Fabia se zaparkovaným vozidlem značky Škoda Octavia. Dle dosavadního šetření pětadvacetiletá řidička fabie při couvání z parkovacího místa narazila do octavie a z místa dopravní nehody ujela. Automobil byl následně viděn v ulici Horká, odkud se řidička s vozidlem vrátila zpět na místo nehody. Z místa následně odešla a hlídkou byla vypátrána v ulici Horská třída. Žena se podrobila dechové zkoušce s výsledkem 1,25 promile alkoholu v dechu. Na místě byl řidičce zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Řidička se dobrovolně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.

Horní Maršov - Dolní Malá Úpa - 31.5.2020 • Horní Maršov – Dolní Malá Úpa – V 17:55 hodin došlo na silnici II. třídy k dopravní nehodě automobilu značky Daewoo. Jednatřicetiletý řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy, dostal smyk, najel mimo komunikaci, kde narazil do svodidel a následně havaroval. Přivolaní policisté obvodního oddělení Pec pod Sněžkou řidiči naměřili 3,00 promile alkoholu v dechu. Řidič na výzvu policistů nepředložil předepsané doklady pro provoz a řízení motorového vozidla.

Podezřelý požití alkoholu doznal a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu na místě nepožadoval. Řidiči byl na místě zadržen jeho řidičský průkaz a na místě zakázána další jízda.

• Nové Město nad Metují – Při kontrole naměřila hlídka policie čtyřicetiletému řidiči vozidla značky Mercedes-Benz 1,86 promile alkoholu v dechu. Řidič na výzvu policistů nepředložil předepsané doklady pro provoz a řízení motorového vozidla.



Veškeré okolnosti dopravních nehod jsou stále v šetření dopravních policistů. Řidičům však za přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až tříletý trest odnětí svobody.





por. Ing. Eliška Majerová

1. 6. 2020, 14:05

