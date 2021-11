Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za volantem neměla co dělat

Tábor – Bechyně - Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Bechyňští policisté zahájili úkony trestního řízení proti mladé ženě z Českobudějovicka. Ta je důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Začátkem tohoto týdne byla kontrolována v ulicích města Bechyně, kdy řídila osobní automobil tovární značky Škoda Fabia. Následující lustrace prokázala, že za volantem vozu nemá co pohledávat, neboť jí byl rozhodnutím městského úřadu za předcházející nezákonné jednání uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, platný až do července roku 2022.

Policisté případ zpracují formou zkráceného přípravného řízení. Mladou ženu opět čeká soud, kde je ohrožena až trestem odnětí svobody na dobu dvou let.

Nejedná se o ojedinělý případ. Mnozí „neřidiči“, ač poučeni, si důsledky svého jednání neuvědomují či nepřipouští. Rozhodnutím soudu jsou pak více než překvapeni. Nerespektovat zákon se nevyplácí.

21. listopadu 2021

