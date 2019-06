Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za volantem neměl co dělat

Tábor – Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Veselští policisté zahájili úkony trestního řízení proti místnímu muži (24). Ten je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V závěru uplynulého týdne řídil v katastru města osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to i přesto, že mu byl rozhodnutí českobudějovického soudu uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, s platností do roku 2020.

Policisté případ zpracují formou zkráceného přípravného řízení. Mladého muže opět čeká soud, kde je ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu tří let.

Nejedná se o ojedinělý případ. Mnozí „neřidiči“, ač poučeni, si důsledky svého jednání neuvědomují či nepřipouští. Rozhodnutím soudu jsou pak více než překvapeni. Nerespektovat zákon se nevyplácí.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

9. června 2019

