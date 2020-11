Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za volantem neměl co dělat

Tábor – Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Táborští dopravní policisté zahájili v závěru tohoto týdne úkony trestního řízení proti muži středního věku ze Soběslavska. Ten je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Krátce před desátou hodinou večerní středy dne 21. října 2020 řídil v katastru města Tábora osobní vozidlo tovární značky VW Golf, a to i přesto, že mu byl příkazem Městského úřadu Pelhřimov uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, platný až do srpna 2021.

Policisté případ zpracují formou zkráceného přípravného řízení. Muže čeká soud, kde je ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu tří let.

Nejedná se o ojedinělý případ. Mnozí „neřidiči“, ač poučeni, si důsledky svého jednání neuvědomují či nepřipouští. Rozhodnutím soudu jsou pak více než překvapeni. Nerespektovat zákon se nevyplácí.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

1. listopadu 2020

