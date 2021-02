Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Za volantem neměl co dělat

HRÁDECKO – Policisté zastavili řidiče se zákazem řízení, navíc měl pozitivní test na drogy a byl na něhoo vydán příkaz k zatčení. Ještě ten samý den byl převezen do plzeňské věznice.

Včera (3.2.2021) odpoledne zastavila hlídka hrádeckých policistů v Mirošově vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Policisté ztotožnili 48letého muže z Berounska, který neměl při sobě žádné z předepsaných dokladů pro řízení a provoz vozidla. K tomu, že nemá u sebe řidičský průkaz uvedl, že mu byl v minulosti odebrán. Po lustraci v dostupné evidenci policisté zjistili, že muž usedl za volant, ačkoliv mu byl rozhodnutím Okresního soudu v Teplicích v červnu 2020 uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to na domu dvaceti čtyř měsíců. Navíc policisté zjistili, že Okresním soudem v Ústí nad Labem byl na muže v prosinci loňského roku vydán příkaz k zatčení. K tomu sdělil, že si je vědom, že měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, ale v jiném temínu. S řidičem policisté provedli dechovou zkoušku a test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Zkouška byla s negativním výsledkem, ale test na drogy detekoval látku amfetamin. S ohledem na pozitivní výsledek se řidič následně podrobil lékařskému vyšetření. Ještě ten samý den byl zatčený muž eskortován do plzeňské věznice.





por. Bc. Hana Kroftová

4. února 2021

