Za volant zřejmě dlouho neusedne

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidič nadýchal téměř tři promile.

Notně opilého řidiče zastavila včera dopoledne krátce po deváté hodině policejní hlídka v Kunovicích. Pětapadesátiletý muž brázdil vozidlem značky Škoda Octavia silnice, a to i přesto, že neměl za volantem co dělat. V ulici Lidická jeho opilecká jízda skončila ihned poté, co nadýchal 2,77 promile alkoholu. Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a odběr krve včetně lékařského vyšetření nežádal. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Ten zřejmě dlouho neuvidí. Za jeho jednání mu totiž podle zákona hrozí až roční vězení včetně zákazu řízení až na deset let!

18. října 2019, por. Bc. Milena Šabatová

