Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za volant usedl pod vlviem alkoholu a havaroval

OLOMOUCKO - Alkohol za volantem a zákaz řízení není dobrá kombinace.

Ve středu 22. 7. 2020, krátce po devatenácté hodině, jsme přijali oznámení o havárii vozidla na silnici III/5709, v katastru obce Hněvotín. Jak z dosavadního šetření vyplývá, 43letý řidič osobního vozidla Škoda Octavia, který jel od Hněvotína směrem na Žerůvky, měl po projetí zatáčky, z prozatím přesně nezjištěných příčin, vyjet vpravo, mimo komunikaci, kde havaroval do náletových dřevin a narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění, s nímž skončil v péči zdravotnické záchranné služby. Policisté u něj provedli také orientační dechovou zkoušku a naměřili mu lehce přes 1,20‰ alkoholu v dechu, opakovanou dechovou zkouškou lehce přes 1,30‰ alkoholu v dechu. Řidič se po poučení dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu. Při šetření nehody policisté také zjistili, že řidič má správním orgánem vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do konce srpna 2020. Celková hmotná škoda je odhadována na předběžně 80 000 korun. Řidič je tak nyní podezřelý hned ze dvou přečinů – přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky

por. Mgr. Irena Urbánková

23. července 2020

