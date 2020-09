Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za volant usedl opilý

Český Krumlov - Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý muž (24 let) cizí státní příslušnosti. Ten dne 13. září okolo 20:00 hodiny řídil osobní automobil značky Škoda. Pohyboval se po silnici č. I/39 u obce Rájov směrem na České Budějovice. Na autobusové zastávce Harazím byl zastaven a kontrolován policejní hlídkou obvodního oddělení Český Krumlov. Policisté provedli řidiči opakovaně dechovou zkoušku s výsledkem více než 2,8 promile alkoholu v dechu. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

15. září 2020

