Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Za volant usedl bez řidičského oprávnění a navíc pod vlivem drog

HRADECKO – Muž si se zákony rozhodně hlavu nelámal.

DN Holovousy ze dne 16. 03. 2021O tom, že není radno brát na lehkou váhu samotné dodržování zákonů, se mohl v úterý 16. března po šestnácté hodině přesvědčit jednatřicetiletý řidič osobního vozidla VW Touran.

Muž jel v uvedenou dobu po silnici I. třídy číslo 33 v obci Holovousy ve směru na Hradec Králové. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy a na rovném úseku vyjel vlevo mimo silnici. Na levém travnatém pásu porazil svislou dopravní značku a levým bokem vozidla zachytil o betonový plot. Následně po padesáti metrech jízdy po chodníku narazil do sloupu veřejného osvětlení a zároveň do dalšího drátěného oplocení. Při následném šetření vyšlo najevo, že řidič nevlastní žádný řidičský průkaz pro řízení motorových vozidel a má vysloven do prosince roku 2021 zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Tím to však celé neskončilo. Vše vyvrcholilo provedeným orientačním testem na návykové látky, který byl pozitivní na Amfetamin/Metamfetamin. Následné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu pro zjištění míry ovlivnění návykovou látkou řidič odmítl. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 140 tisíc korun. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Provinilec se tak měl svým jednáním dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. O jeho přestupkovém jednání v podobě řízení pod vlivem návykových látek a odmítnutí lékařského vyšetření rozhodne příslušný správní orgán, kde mu v případě prokázání viny hrozí opět několikaměsíční zákaz řízení všech motorových vozidel a vysoká peněžitá pokuta.

nprap. Aleš Brendl

17. března 2021; 12:15

