Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za volant s bezmála třemi promile

Jindřichův Hradec - Do dvou týdnů by měl stanout před soudem.

Jindřichohradečtí policisté zastavili a kontrolovali ve středu před půlnocí řidiče Peugeotu. Ten projížděl ulicí Ladislava Stehny. Při kontrole nadýchal jednatřicetiletý muž přes dvě a půl promile alkoholu a je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc má muž soudem vyslovený zákaz řízení motových vozidel, a to do dubna příštího roku. Dopustil se tak i přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Do dvou týdnů by měl stanout před soudem.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

23. května 2021

