Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za volant nákladního vozidla usedl pod vlivem alkoholu a havaroval

SEMILSKO – Podnapilý řidič s nákladním vozidlem narazil do dlážděného středu kruhového objezdu v Turnově.

Včera v noci krátce po dvaadvacáté hodině se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo deset v Turnově. Řidič s nákladním vozidlem Renault s návěsem jel ke kruhovému objezdu ve směru od Malé Skály do Prahy. Po vjetí na kruhový objezd nejdříve narazil do dlážděného středu objezdu a poté vyjel vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do oplocení areálu přilehlé firmy. Při havárii byl řidič nákladního vozidla lehce zraněn a převezen na vyšetření do turnovské nemocnice. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu ovšem naměřili hodnotu alkoholu 1,55 promile. Předběžná výše způsobené škody činí částku 125.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.





20. 11. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

