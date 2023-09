Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Za vloupání do objektů padla obvinění

Frýdecko-Místecko - květnová série objasněna

Frýdecko-místečtí kriminalisté díky své operativní činnosti, zajištěným a vyhodnoceným stopám a kamerovým záznamům objasnili sérii několika vloupání a obvinili z přečinů krádeže a poškození cizí věci dva muže ve věku 31 a 36 let z Karvinska.

Dnes již obvinění se měli letos v květnu v průběhu několika dnů dopustit vloupání do objektů na Frýdecko-Místecku a způsobit tak celkovou škodu odcizením věcí přes 225 tisíc korun a další víc jak desetitisícovou škodu poškozením.

V prvním případě se měli vloupat do prodejny řeznictví, odkud měli odcizit různé druhy pečiva za víc jak pětistovku. Následně se měli pokusit dostat do skladu této prodejny, což se jim nepodařilo. Jen o několik dní později se však rozhodli zkusit to znovu. Do prodejny řeznictví se měli nakonec dostat po přeřezání pantů dveří a poté po vypáčení dalších dveří také do skladu. Tentokrát měli odejít s příručním trezorem s finanční hotovostí a stravenkami a také téměř šesti stovkami krabiček cigaret v hodnotě přes 80 tisíc korun.

Následující týden si dvojice vyhlédla nehtové studio. Páčením měli poškodit vstupní dveře, vniknout dovnitř a odcizit jízdní kolo v hodnotě téměř 13 tisíc korun. Jen o chvíli později se měli vloupat do nedaleké restaurace a odcizit zde finanční hotovost přes 90 tisíc korun. Po hodině se měl jeden z obviněných do restaurace ještě vrátit a z lednice odcizit láhve alkoholu i nealka.

Oba muži jsou v současné době za mřížemi. Mladší z nich si odpykává trest odnětí svobody za předchozí majetkovou trestnou činnost a starší muž byl vzat do vazby za další majetkové skutky spáchané na Karvinsku. Nyní jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

21. září 2023

