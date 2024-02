Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za vloupačky půjdou k soudu

MOSTECKO - Jeden už je ve vazbě.

Mostecká vyšetřovatelka zahájila stíhání tří mužů ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Jeden z nich má obvinění rozšířené o přečin neoprávněné užívání cizí věci. V druhé půlce února monitorovali strážníci městským kamerovým systémem protiprávní jednání dvou osob v ulici M. G. Dobnera. K místu se okamžitě začaly sjíždět uniformované hlídky. Policisté ve spolupráci se strážníky zadrželi 18letého a 34letého muže, kteří následně nocovali v cele. Těm vyšetřovatelka klade za vinu, že násilím vnikli do zaparkovaného vozidla Audi, ze kterého odcizili tašku s oblečením, aku šroubovák a další nářadí. Včetně poškození napáchali desetitisícovou škodu na majetku.

Kuriózní a další skutek má mít na svědomí starší z dvojice. Ten na svátek zamilovaných v ulici Kpt. Jaroše pomáhal svému známému s vozidlem, které nešlo nastartovat. Poškozený se snažil roztlačit vůz, kdy za volantem seděl obviněný kamarád. Ten měl s autem odjet poté, co se ho podařilo roztlačením nastartovat. Další den policisté vozidlo vypátrali. Bylo odstavené na parkovišti u supermarketu.

Stíhanému ve věku 34 let kladou policisté za vinu i vloupačku z konce října minulého roku. Tehdy spolu s 28letým mužem použili násilí, aby v ulici Vítězslava Nezvala otevřeli dveře zaparkovaného vozidla. Z toho pak měli odcizit subwoofer a způsobit škodu ve výši 2 tisíce korun. Na základě podnětu policistů poslal soud nejstaršího z obviněných Mostečanů do vazební věznice. Nejmladšímu hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení, a to vzhledem k jeho trestní minulosti, pro kterou byl již odsouzen. Zbylým dvěma obviněným pak trest až do výše dvou let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. února 2024

vytisknout e-mailem