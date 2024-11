Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za více než 160 prodejů pervitinu skončil ve vazbě

TEPLICKO - Navíc drogu rozvážel se zákazem řízení.

Dealera pervitinu, který prodával drogu v okolí Duchcova a Košťan odhalili kriminalisté z toxi týmu. Muž ve věku 25 let se přes svůj nízký věk činil, neboť od května do listopadu tohoto roku uskutečnil nejméně 160 prodejů, které se podařilo zadokumentovat. Jeden gram drogy prodával za částku 1000,-Kč. Celkem si "vydělal" několik desítek tisíc korun. Při domovní prohlídce byly nalezeny pomůcky sloužící k prodeji drog. Obchodování probíhalo tak, že si zákazníci objednali přes sociální síť kolik pervitinu a kam ho chtějí přivézt. „Drogový kurýr“ jim ho poté dovezl autem. Problém byl v tom, že měl soudně uložený zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2027. Obvinění mu bylo tedy sděleno nejen z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ale i z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jeho obchody na nějakou dobu skončily, neboť ho soud poslal do vazby, kde si počká na rozsudek o svém trestu.

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

11. listopadu 2024

Odkazy do noveho okna pomůcky Detailní náhled

vytisknout e-mailem