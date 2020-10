Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za ukradený mobil chtěl nálezné

MOSTECKO - Sám ho ukradl v bytě, kde spala rodina, šel ho vrátit a tvrdil, že viděl, jak telefon vypadl z kapsy zloději.

Vyšetřovatel Mostecké policie obvinil z přečinu krádeže a porušování domovní svobody 34letého muže z Chomutova. Ten měl v Mostě vniknout do dvou bytů v noci, kdy obyvatelé spali, a krást tam. Nekradl poprvé, loni přišel z vězení a vyšetřovatel nyní podal podnět k vazebnímu stíhání obviněného. Soud podnikavce do vazební věznice poslal. Muži za tato jednání hrozí až tříletý trest odnětí svobody s ohledem na kriminální minulost.

K první krádeži mělo dojít začátkem září v časně ranních hodinách. Obviněný procházel ulicemi na sídlišti Zahradní v Mostě, kde spatřil otevřené okno i balkón. Překonal zábradlí balkónu u přízemního bytu a z něj vnikl otevřenými dveřmi dovnitř, kde spala rodina. Muž se pohyboval po místnostech, ve kterých měl odcizit finanční hotovost, značkovou peněženku, tablet, hodinky, sluchátka, fotoaparát a další věci, vše v celkové hodnotě 19 tisíc korun. Na odchodu si odemkl klíči ve dveřích, které si vzal s sebou a ještě si na hlavu nasadil kšiltovku, kterou našel na chodbě bytu. Na druhý den podezřelého spatřila hlídka police v jiné části města Mostu. To už kriminalisté díky osobní znalosti tušili, kdo za krádeží stojí a pátrali po něm. Ten jak zjistil, že je v hledáčku policistů, zrychlil a zmizel v jednom z panelových domů. O chvíli vyšel a policisté ho zadrželi. U sebe měl několik věcí, které měl odcizit v bytě. Kriminalistům navyprávěl, že je dostal od známého.

O několik dnů později se opět potuloval městem, kde si v centru Mostu všiml ve večerních hodinách otevřeného okna u přízemního bytu. Vlezl do pokoje, kde viděl spící osoby, a z bytu si měl odnést mobilní telefon v hodnotě 25 tisíc korun. Ten se následně pokoušel prodat v nedalekém občerstvení, kde však neuspěl. Mobil šel poté vrátit zpět poškozenému, kterému navykládal, že slyšel, že byl okraden a on sám viděl zloděje, který od domu utíkal a při tom mu vypadl telefon z kapsy. Policie však ani této pohádce neuvěřila a muže po druhé krádeži zadržela.

Řidič narazil do lampy, řidička do stromu

Dopravní policisté šetří okolnosti nehod, které se staly nedávno. Včera řidič osobního vozidla v Mostě v ulici Zdeňka Štěpánka zatím z nezjištěných příčin měl vyjet s vozem mimo komunikaci a přední částí vozu narazil do sloupu veřejného osvětlení. Na autě a lampě vznikla hmotná škoda, kterou policisté odhadli na částku cca 80 tisíc korun. Motorista skončil v nemocnici. Alkohol u něj zjištěn nebyl.

O víkendu vyjížděli dopravní policisté za Litvínov, kde mezi obcí Meziboří a Litvínov měla havarovat řidička osobního vozidla, která sjela po mokré vozovce do silničního příkopu a tam narazila předkem svého automobilu do vzrostlého stromu, o který se zastavila. I ona byla následkem nehody převezena záchrannou službou do zdravotnického zařízení. Dechová zkouška stejně jako u výše uvedeného řidiče vyšla u ženy negativně. Hmotná škoda byla vyčíslena na částku 40 tisíc korun.

nprap. Ludmila Světláková

Most 20. září 2020

