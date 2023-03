Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za týrání svého otce skončil ve vazbě

Prachatice – Nyní mu za dlouhodobé ponižování a fyzické napadání hrozí trest odnětí svobody až na osm let. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 51letého muže z Prachaticka jako obviněného ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Kriminalisté se prověřováním věci intenzivně zabývali již od konce roku 2022, kdy po shromáždění všech dostupných informací provedli samotnou realizaci věci.

Podle dosud zjištěných informací se prachatickým kriminalistům podařilo prokázat, že obviněný týral svého otce v seniorském věku (83 let), a to již nejméně od roku 2017. Vytvářel mu ve společném obydlí nesnesitelné životní podmínky, měl mu vulgárně nadávat, ponižovat ho, omezovat ho v běžných denních či životních činnostech a zamezovat mu přístup do společných prostor v jejich společném obydlí. Navíc jeho jednání doprovázelo uplatňování moci a fyzické převahy, kdy se postupně jeho agrese vystupňovala až do fyzického napadení otce.

Kriminalisté muže minulý týden zadrželi, následně obvinili z podezření ze spáchání uvedené trestné činnosti a podali návrh na jeho vzetí do vazby, kdy soudce Okresního soudu v Prachaticích při vazebním zasedání rozhodl, že muž do vazby půjde. V případě prokázání viny mu nyní za jeho jednání vůči svému otci hrozí trest odnětí svobody v trvání od dvou až do osmi let.

Domácí násilí je řetězec incidentů vyvíjejících se v čase. Starší lidé představují specifickou skupinu, jejíž důstojnost je ohrožena různými druhy špatného zacházení či sociálního vyloučení. Ucelený systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím je založen na spolupráci oběti s Policií České republiky, justicí, intervenčních centrech a orgánů sociálně právní ochrany.

por. Bc. Martina Joklová

21. března 2023

