Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za týden stihl 45 vloupaček do aut

LOUNSKO - Už čelí obvinění z trestných činů.

Žatečtí kriminalisté zjistili, kdo stojí za sérií vloupání do vozidel, ke kterým docházelo na území města Žatce od poloviny listopadu po dobu jednoho týdne. Z činu v těchto dnech obvinili 30letého muže z Plzeňska. Tomu bylo usnesení o zahájení trestního stíhání adresováno do vazební věznice, kam byl umístěn pro jinou trestnou činnost obdobného charakteru.

Od 15. do 21. listopadu přijali žatečtí policisté celkem 45 oznámení o vloupání do vozidel, které od počátku směřovaly ke stejnému, tehdy neznámému pachateli. Ten do aut vnikal násilím většinou po rozbití okénka. Majitelům z vozidel díky němu zmizely jakékoliv uložené věci. Jednalo se o kamery, navigace, nářadí, elektronářadí, rybářské vybavení, spací pytel, bundu, doklady, peníze, mobilní telefon a další drobnosti, které tam poškození nechali. V mnoha případech pachatel jenom vnitřek vozu prohledal a nic neodcizil. Auta vykrádal jak v podměstí, tak i v panelákové zástavbě v horní části města a v blízkosti centra. V jednom z vozidel dokonce usnul a až ráno ho tam probudil majitel. Z místa však stihl utéci.

Škoda způsobená poničením vozidel přesáhla částku 200 tisíc korun. Hodnota odcizených věcí se pohybuje mírně pod hranicí 100 tisíc korun.

Kriminalisté již po pár dnech měli podezření právě na 30letého muže z Plzeňska. To se jim potvrdilo po jeho dopadení v sousedním okrese, shodou okolností právě po vloupání do auta.

K výčtu kriminální minulosti 30letého muže nyní tedy ještě přibylo obvinění ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Vzhledem k výši způsobené škody mu v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vyšetřování nadále pokračuje.

por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

20. prosince 2019



