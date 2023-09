Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za těžké ublížení na zdraví muži hrozí až 10letý trest

PRAHA VENKOV – VÝCHOD – K potyčce mezi 3 muži došlo 19. září v podvečer.

Kriminalisté z Prahy venkov – východ dostali v úterý v podvečerních hodinách oznámení o potyčce mezi muži, ke které došlo u řeky Labe v obci Sedlčánky a při níž byl vážně zraněn jeden z mužů.

Celé události předcházel incident mezi muži a spor ohledně jejich psů. Dvaapadesátiletý muž si šel podél řeky zaběhat se svým psem. U řeky seděli rybáři, kteří u sebe měli také psy a jeden z nich měl po běžícím muži štěkat a vyjíždět, proto muž rybáře okřikl, aby si psy přivázali a běžel dál. Následně se při běhu vracel zpátky a scénář se opakoval. Jeden ze psů mu měl vyjet po noze, načež běžec psa nakopnul. To se samozřejmě nelíbilo oběma rybářům a proti muži se rozběhli. Ten však zareagoval naprosto neadekvátně a nepřiměřeně a jednoho z mužů kapesním nožíkem bodnul do oblasti krku a z místa utekl.

Čtyřiačtyřicetiletý rybář krvácel z tepny a jeho kamarád a následně i další osoby na místě mu začali okamžitě poskytovat první pomoc a to až do příjezdu ZZS, která si muže ve vážném stavu převzala a přepravila do pražské nemocnice.

Několik policejních hlídek začalo po podezřelém muži okamžitě pátrat a zjišťovat jak jeho totožnost, tak i jeho pohyb. Hlavně to, kam z místa utekl, a proto se okamžitě rozjela rozsáhlá pátrací akce.

Policistům se ve velmi krátkém čase podařilo zjistit pravděpodobnou totožnost podezřelého, a vzhledem k předpokladu, že je muž nebezpečný, byla na místo přivolána i středočeská zásahová jednotka, která následně, asi 2 hodiny po incidentu, muže zadržela.

Včera 21. září 2023 kriminalisté z Prahy východ zahájili trestní stíhání 52letého muže a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví. V případě, že mu bude vina prokázána i před soudem, hrozí muž až 10 let ve vězení.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

22. září 2023



